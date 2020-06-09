Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Погода в Киеве: синоптики прогнозируют 32-градусную жару и дожди

9 июня, 08:57

Наталья Руда Наталья Руда

В столице наступило метеорологическое лето

В Киеве с трехнедельным опозданием наступило метеорологическое лето. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня была +13,6 °С, что стало последним день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля, – в целом 116 дней.

Специалисты отмечают, что метеорологическое лето началось в столице 5 июня – на три недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5 °С и дальше будет расти.

В Центре геофизической обсерватории напомнили, что позднее всего лето приходило в Киев за 140 лет наблюдений 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Реклама

Вместе с тем в Укргидрометцентре уточнили, что в ближайшую неделю в столице будет 32-градусная жара.

Во вторник, 9 июня, в столице и области будет сухая погода, днем температура воздуха поднимется до +29...+32 градусов.

Реклама

В среду, 10 июня, в столице днем обещают до +30...+32 градусов, без дождей, ночью – до +18...+20 градусов. По области будет до +31...+33 градусов днем и до +17...+19 градусов ночью.

В четверг, 11 июня, в Киеве днем температура воздуха снова будет до +30...+32 градусов, без осадков, ночью будет до +18...+20 градусов. По области также будет сухо и жарко – днем до +31...+33 градусов, ночью – до +17...+19 градусов.

Реклама

В пятницу, 12 июня, в столице прогнозируют сухую погоду, днем до +30...+32 градусов, ночью – до +18...+20 градусов. По области обещают до +30...+32 градусов днем и до +17...+19 градусов ночью.

В субботу, 13 июня, Киев и область накроют дожди. В столице синоптики прогнозируют днем до +30...+32 градусов, ночью будет до +18...+20 градусов. По области будет +30...+32 градусов днем и ночью – до +17...+19 градусов.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

Непогода в конце весны наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птицДругие новости
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причина
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причинаДругие новости
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людейДругие новости
В Киевской области выпал снег (видео)
В Киевской области выпал снег (видео)Другие новости
В Киевскую область свезли тонны львовского мусора
В Киевскую область свезли тонны львовского мусораКоммуналка
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспорт
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспортТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять