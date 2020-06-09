Погода в Киеве: синоптики прогнозируют 32-градусную жару и дожди

В Киеве с трехнедельным опозданием наступило метеорологическое лето. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня была +13,6 °С, что стало последним день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля, – в целом 116 дней.

Специалисты отмечают, что метеорологическое лето началось в столице 5 июня – на три недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5 °С и дальше будет расти.

В Центре геофизической обсерватории напомнили, что позднее всего лето приходило в Киев за 140 лет наблюдений 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

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Вместе с тем в Укргидрометцентре уточнили, что в ближайшую неделю в столице будет 32-градусная жара.

Во вторник, 9 июня, в столице и области будет сухая погода, днем температура воздуха поднимется до +29...+32 градусов.

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В среду, 10 июня, в столице днем обещают до +30...+32 градусов, без дождей, ночью – до +18...+20 градусов. По области будет до +31...+33 градусов днем и до +17...+19 градусов ночью.

В четверг, 11 июня, в Киеве днем температура воздуха снова будет до +30...+32 градусов, без осадков, ночью будет до +18...+20 градусов. По области также будет сухо и жарко – днем до +31...+33 градусов, ночью – до +17...+19 градусов.

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В пятницу, 12 июня, в столице прогнозируют сухую погоду, днем до +30...+32 градусов, ночью – до +18...+20 градусов. По области обещают до +30...+32 градусов днем и до +17...+19 градусов ночью.

В субботу, 13 июня, Киев и область накроют дожди. В столице синоптики прогнозируют днем до +30...+32 градусов, ночью будет до +18...+20 градусов. По области будет +30...+32 градусов днем и ночью – до +17...+19 градусов.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

Непогода в конце весны наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

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