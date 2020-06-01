Киевские дожди снова побили почти 130-летний рекорд

На проспекте Науки 30 мая впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков

В Киеве в субботу, 30 мая, выпало рекордное количество осадков, которые затопили улицы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого же числа в 1941 году.

Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который наблюдался в столице с июня прошлого года.

Реклама

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Отметим, что метеорологическая весна началась в столице 10 февраля, а вот метеорологическое лето пока что в городе не наступило из-за холодного мая. Так, минувший месяц оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама