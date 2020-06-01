Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киевские дожди снова побили почти 130-летний рекорд

1 июня, 12:37

Наталья Руда Наталья Руда

На проспекте Науки 30 мая впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков

В Киеве в субботу, 30 мая, выпало рекордное количество осадков, которые затопили улицы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого же числа в 1941 году.

Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который наблюдался в столице с июня прошлого года.

Реклама

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Отметим, что метеорологическая весна началась в столице 10 февраля, а вот метеорологическое лето пока что в городе не наступило из-за холодного мая. Так, минувший месяц оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода дождь рекорд погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улиц
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улицДругие новости
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видео
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видеоУкраина
Разборки перевозчиков в Броварах: как об этом шутят в соцсетях (фото)
Разборки перевозчиков в Броварах: как об этом шутят в соцсетях (фото)Происшествия
В Киевском зоопарке уникальных животных поселили в вольер с бронированным стеклом (фото)
В Киевском зоопарке уникальных животных поселили в вольер с бронированным стеклом (фото)Другие новости
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять