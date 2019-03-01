Погодный рекорд: февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет

По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23 число

Фото: Pixabay

Погодный рекорд: февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg 2019-03-01T20:27:38+02:00 Другие новости По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23 число

Февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.

Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", – сказано в сообщении.

По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23-е число – минимальная температура опустилась до -7,7°С. Самым теплым было 28 февраля – максимальная температура в столице поднялась до +11,2°С.

Осадков в Киеве в последний месяц зимы выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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