Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Погодный рекорд: февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет

Сегодня, 20:27

По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23 число

Фото: Pixabay
Погодный рекорд: февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg Другие новости По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23 число

Февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.

Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", – сказано в сообщении.

По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23-е число – минимальная температура опустилась до -7,7°С. Самым теплым было 28 февраля – максимальная температура в столице поднялась до +11,2°С.

Осадков в Киеве в последний месяц зимы выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, рекорд, февраль, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость " Погодный рекорд: февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в первый день весны

Сегодня, 09:19

Календарная зима хоть и отступила, но сдаваться не собирается – на большей части страны будет непогода

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Сегодня, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Мокрый снег и похолодание: какой будет погода в первые дни весны

Вчера, 16:20

Синоптики предупреждают о сильном ветре, морозных ночах, но погода наладится

В Запорожской области и на Азове объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 09:42

В Азовском море ожидается шторм, а в Запорожской области – сильный ветер

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Что лечит калина в организме человека

Пенсия в Украине: Гройсман сделал важное заявление

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой