Во Львове сурок – самочка Маруся предсказала раннюю весну
Как оказалось, весна наступит примерно через четыре недели
Во Львовском городском детском эколого – натуралистическом центре сурок Маруся предсказала приход ранней весны.
"Ежегодно в течении последних десяти лет на праздник Сретения мы поднимаем наших сурков, делаем театрализованное действие, чтобы, во-первых, заинтересовать детей вопросами изучения нашей природы и животных. И для того, чтобы дать прогноз на следующую весну", – отметил директор Львовского городского детского эколого – натуралистического центра Игорь Антахович.
Согласно последним наблюдениям за самкой сурка Марусей и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно через 4 недели, то есть в середине марта можно надеяться на устойчивое тепло
Ранее мы писали, что в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
Погода в Украине с каждым годом становится все более переменчивой, утверждают ученые-климатологи. Постепенно уходят в прошлое классические четыре времени года, когда зимой стоят долгие трескучие морозы, летом нас изнуряет зной, а весна и осень приходят и уходят строго по календарю. Нас уже мало удивляют дожди зимой, осенняя прохлада в июле и пекло в сентябре. Почему так происходит и чего ждать дальше, выяснила "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове сурок – самочка Маруся предсказала раннюю весну". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"