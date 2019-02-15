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Во Львове сурок – самочка Маруся предсказала раннюю весну

Сегодня, 15:07

Как оказалось, весна наступит примерно через четыре недели

Фото: ЛГС
Во Львове сурок – самочка Маруся предсказала раннюю весну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b6/95c/5c66b695cb083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b6/95c/5c66b695cb083.jpg Запад Как оказалось, весна наступит примерно через четыре недели

Во Львовском городском детском эколого – натуралистическом центре сурок Маруся предсказала приход ранней весны.

"Ежегодно в течении последних десяти лет на праздник Сретения мы поднимаем наших сурков, делаем театрализованное действие, чтобы, во-первых, заинтересовать детей вопросами изучения нашей природы и животных. И для того, чтобы дать прогноз на следующую весну", – отметил директор Львовского городского детского эколого – натуралистического центра Игорь Антахович.

Согласно последним наблюдениям за самкой сурка Марусей и другими животными,  весна будет ранней и наступит примерно через 4 недели, то есть в середине марта можно надеяться на устойчивое тепло

Ранее мы писали, что в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

Погода в Украине с каждым годом становится все более переменчивой, утверждают ученые-климатологи. Постепенно уходят в прошлое классические четыре времени года, когда зимой стоят долгие трескучие морозы, летом нас изнуряет зной, а весна и осень приходят и уходят строго по календарю. Нас уже мало удивляют дожди зимой, осенняя прохлада в июле и пекло в сентябре. Почему так происходит и чего ждать дальше, выяснила "Сегодня".

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Тег погода, праздник, сурок, весна

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Сегодня

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