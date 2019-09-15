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Похолодание добралось и до Киева: какой будет погода в столице

15 сентября, 08:27

Осень, похоже, окончательно вытеснила лето из Украины, и одеваться нужно будет теплее

/ Фото: Сегодня

Почти на всей территории страны сегодня существенно снизится температура воздуха. Свежо будет и в Киеве, но без дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

15 сентября в Киеве и по всей Киевской области ожидается погода довольно прохладная в сравнении с последними днями, когда температура воздуха достигала 28 градусов. Сегодня же будет "всего" 18-20 градусов тепла и без осадков.

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Напомним, сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги лета в столице. По их данным, лето 2019 года в Киеве стало одним из самых жарких за почти 140 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украину идут дожди и еще большее похолодание. С начала недели погода будет меняться – на смену теплу придет холод. В прогнозе погоды на неделю синоптики рассказали, к чему готовится украинцам.

Пока в Украину только начала врываться осень, недавно на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали, более 600 тысяч домов остаются без электричества.

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Киев погода похолодание синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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