Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 16 сентября небольшие дожди могут пройти на западе, а также на севере, в Черниговской области

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Сентябрь пока что радует украинцев настоящей летней жарой и отсутствием сильных дождей. Но надолго ли это? Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в середине первого осеннего месяца.

В субботу, 14 сентября небольшие осадки в виде дождя возможны в центральной части страны, а также в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха днем в среднем составит: в западных областях от 19 до 22 градусов тепла, в центральных 20-23 градуса, на севере 19-21 градус, в восточных областях 24-28 градусов, и на юге – от 25 до 27 градусов выше нуля.

В воскресенье, 15 сентября по всей Украине солнечно, без осадков. При этом будет прохладно, в западных областях днем от 17 до 20 градусов, в центральных от 16 до 20 градусов, на севере 15-19, на востоке 17-21 градус, на юге от 21 до 24 градусов.

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В понедельник, 16 сентября небольшие дожди могут пройти на западе, а также на севере, в Черниговской области. Температура воздуха днем составит: на западе от 17 до 23 градусов, в центре 16-24 градуса, на севере от 15 до 19 градусов, в восточных областях 20-23 градуса, в южных регионах от 22 до 25 градусов.

Во вторник, 17 сентября дожди, правда, не слишком сильные, ожидаются по всей стране, кроме южных и восточных областей. На западе еще больше похолодает – днем 16-18 градусов тепла, в центре 17-23 градуса, на севере 17-19 градусов, на востоке от 21 до 25 градусов, на юге от 25 до 27 градусов выше нуля.

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В среду, 18 сентября осадки ожидаются во всех регионах страны. В западных и северных областях днем похолодает до 13-15 градусов, в центре страны – от 16 до 19 градусов, на юге 16-21 градус, и на юге от 20 до 25 градусов.

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Народный прогноз погоды

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет, пишет сайт "Синоптик".

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. В старину следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

16 сентября почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято "прибиранье рухляди в доме", чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.

17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина". В этот день следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.

18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

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