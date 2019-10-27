Пока без холодов: какой погоды ждать киевлянам в воскресенье

Бабье лето на исходе, на улице будет пасмурно, но ожидается довольно приятная температура

Выходные и праздники в ноябре / Фото: Pixabay

В Киеве и Киевской области сегодня, 27 октября, ожидается комфортная погода и без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в воскресенье в столице и по всей области будет одинаково приятная температура воздуха в 15-17 градусов и без дождя.

Синоптики также отмечают, что утром будет слабая дальность видимости на дорогах из-за тумана – до 500 м.

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Как сообщали новости "Сегодня", такая же погода будет практически по всей территории Украины, и только на западе страны температура воздуха ожидается еще выше – до +21.

На днях уже не раз говорили синоптики о грядущем похолодании, и что эти выходные будут последними теплыми. С понедельник температура начнет падать в западных областях, а далее с каждым днем и по всей Украине. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

Однако отметим, что за время бабьего лета были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Но не все так гладко. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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