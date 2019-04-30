Покупки на ощупь: в столичных супермаркетах игнорируют потребности незрячих украинцев

"Сегодня" провели эксперимент, чтобы узнать, готовы ли продавцы помогать незрячим

Облегчить жизнь людям с недостатками зрения. Те, кто ориентируются в пространстве на ощупь, могут работать и заниматься спортом. А вот в супермаркетах особенности незрячих людей до сих пор не учитывают. Киевляне, живущие вслепую, направили в самые большие торговые сети предложение по обучению персонала. Какой получили ответ и помогают ли продавцы незрячим в выборе продуктов?

Руслан потерял зрение из-за болезни 15 лет назад. Однако твердо решил, что бременем для жены и дочери – не будет. На жизнь будет зарабатывает сам. Работает в организации, которая помогает таким, как он.

Ему – многое под силу – спорт, автомобиль, карьера. Но есть одно неудобство – не может сам делать закупки. Ведь черный или белый хлеб – на ощупь не разберешь.

Элементарные вещи – как вот поход в магазин – иногда становятся настоящим испытанием для незрячего человека. "Сегодня" провели эксперимент, чтобы узнать, готовы ли продавцы помогать незрячим.

Руслан – уверенно заходит в супермаркет. Однако сразу теряется и натыкается на стену. Помогает не работник торгового зала, а покупательница.

Проявления человечности кончились, когда Руслан сам обратился к персоналу магазина.

В следующем маркете и совсем обидно удивляют. Продавщица делает замечания слепому Руслану, ибо тот случайно попал в подсобное помещение. И – вместо вывести покупателя в зал – она ​​просто убегает. Но помогает другая работница. Признается, что должностных инструкций, как вести себя с незрячими, персонал супермаркетов не имеет вообще.

Еще в одном магазине – персонал просто делал вид, что не замечает Руслана. Хотя был с белой тростью.

Такое отношение надоело, говорит Руслан. Поэтому он и другие общественные активисты направили письма в супермаркеты столицы. Предлагали сотрудничество.

"Мы готовы проводить тренинги и сотрудничать с работниками супермаркетов, чтобы они качественно предоставляли услуги незрячим и слабовидящим. Это должно происходить следующим образом, человек обращается к охраннику с просьбой предоставить человека, который поможет осуществить покупку тех или иных продуктов. В некоторых супермаркетах это работает", – говорит Леонида Пономарева, общественная активистка.

Однако сети супермаркетов не ответили. Команда "Сегодня" также направила запрос в магазины, где незрячих игнорировали, – поинтересовалась, собирается ли администрация инструктировать работников, ведь закон обязывает их помогать незрячим. Прошло две недели. Ответов так и не дождались.

А тем временем, в самом центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зрения – в здании смрад, плесень и трещины. При этом жильцам обещали разобраться с проблемами и улучшить условия проживания еще до морозов.

А в Запорожье людям со слабым зрением отказали в приватизации их жилья в общежитии, мотивируя это отсутствием соответствующих документов.

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