В центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зрения

Люди вынуждены жить посреди смрада и плесени в здании, покрытом трещинами

В центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зрения 2019-02-28T19:08:35+02:00 Харьков Люди вынуждены жить посреди смрада и плесени в здании, покрытом трещинами

В самом центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зрения – в здании смрад, плесень и трещины. При этом жильцам обещали разобраться с проблемами и улучшить условия проживания еще до морозов.

Одна из комнат в общежитии принадлежит Валентине Бурдулюк, которая получила ее еще 30 лет назад. По ее словам, с плесенью в своем жилище она еще может бороться, то с ужасами совместной душевой вынуждена просто смириться: это помещение – одно на все 30 семей, которые здесь проживают и посещают его по списку.

"У нас здесь администрация поставила обогреватель для того, чтобы чуть-чуть теплее было, потому что температура была 10-12 градусов", – рассказала она.

Стоит отметить, что дому – почти 70 лет, и за все это время его ни разу капитально не ремонтировали. Стены в нем покрыты немалыми трещинами, крыльцо разбито, и вдобавок протекает крыша. Здание уже признано аварийным и сколько оно продержится – неизвестно.

Комнаты в доме предоставляло предприятие общества слепых, и здание до сих пор находится на его балансе. Однако сейчас его дела идут плохо и денег на ремонт не хватает, пожаловался директор, признавшись, что дом хотят продать, а жильцов – расселить, однако дальше разговоров дело пока не идет.

"Ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Но пока еще он не готов дать стопроцентный ответ. В раздумьях, скажем так", – отметил директор предприятия Дмитрий Лысун.

Жильцы уже год оббивают пороги чиновников, требуя провести ремонт. Они решили обратиться лично к мэру и пришли на сессию горсовета.

"Я пришел, чтобы как-то выступить на горсовете и донести до Геннадия Адольфовича (мэра Харькова Геннадия Кернеса – Ред.) эту информацию. Возможно, ему не так эту информацию доносят, и плохо знает", – предположил Дмитрий Крупка, жилец общежития.

Однако слова он так и не получил, а потому был вынужден дожидаться у стен горсовета. Мэр дал указание разобраться в ситуации, а тем временем на беду жильцов откликнулись прохожие. Пока ждали Кернеса – собрали четыре тысячи гривен.

Каждому, кто помог слепым людям больше, чем на сто гривен, выдавали наклейку "я помогаю незрячим", таким образом мотивируя людей.

Напомним, ранее в Запорожье людям со слабым зрением отказали в приватизации их жилья в общежитии, мотивируя это отсутствием соответствующих документов.

Также мы писали о том, что в 2018 году Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. На заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля 2018 года на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

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