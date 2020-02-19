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Полицейские показали нового служебного пса Бентли (фото)

19 февраля, 20:38

Очаровательный щенок учится помогать правоохранителям

В Кинологическом центре полиции показали нового "студента" – щенка бельгийской овчарки по кличке Бентли. Пса правоохранителям подарили представители общественной организации, занимающейся разведением животных в Обуховском районе, рассказали в ГУ НП Киевской области.

6-месячный пес уже старательно проходит обучение, чтобы вскоре помогать в обеспечении правопорядка на территории области.

"Отметим, что служебные собаки довольно часто привлекаются к раскрытию преступлений. В частности, в прошлом году собаки-правоохранители вместе с наставниками помогли следователям в раскрытии 542 уголовных правонарушения", – рассказали в полиции.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Кстати, недавно кинолог со служебным псом помогли разыскать ребенка, который потерялся возле многоэтажного дома на улице Анны Ахматовой.

Напомним, пес Лед, который служит с украинскими пограничниками на админгранице с оккупированным Крымом, научился отвечать на "Слава Украине". Забавное видео опубликовал Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы в Facebook. На ролике видно, как пограничник обращается к собаке и отдает честь. В ответ его четвероногий коллега становится на задние лапы и громко лает в ответ.

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Источник: Сегодня

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