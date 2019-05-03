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Полиция напомнила о запрете символов тоталитаризма на акции "Бессмертный полк"

3 мая, 14:31

Символику, попавшую под запрет, будут изымать и составлять административные протоколы

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве в День победы, 9 мая, состоится акция "Бессмертный полк", в которой, по оценкам полиции, примут участие около пяти тысяч человек. Об этом сообщил начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко.

Он отметил, что маршрут участников акции будет таким же, как и в прошлые годы – от станции метро "Арсенальная" до Парка Славы. Ориентировочно, шествие состоится с 9 до 12. При этом следить за общественным порядком будет около двух тысяч правоохранителей, как и в прошлом году. 

Также Крищенко напомнил о запрете использования коммунистической и нацистской символики.

"Хочу одних предупредить, а вторых успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом и позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, проводить профилактические мероприятия", - уточнил он, призвав патриотически настроенных граждан оказывать полиции помощь в обеспечении правопорядка.

Начальник столичной полиции акцентировал, что правоохранители не ожидают никаких эксцессов и уверены, что все мероприятия пройдут спокойно.

Ранее сообщалось, что организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

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Тег Киев, 9 мая, Бессмертный полк

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Источник:

Интерфакс-Украина

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