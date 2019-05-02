Дедов воровали: в Севастополе "Бессмертный полк" обвинили в краже у конкурентов, соцсети хохочут

В оккупированном Севастополе произошла курьезная ссора "Бессмертных полков"

Иллюстрация. Фото: Facebook

Организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов.

Как рассказал представитель местного движения Василий Федорин, в краже он подозревает главу другой организации с названием "Бессмертный полк", Нину Прудникову, сообщает ForPost.

"У нас были свидетели. Кто это сделал, мы знаем. Личность установлена, мы ее знаем, скандально известная особа с криминальным прошлым. Где портреты находятся, мы знаем, мы об этом сказали полиции, назвали адрес. Надеемся, что зло будет наказано, и портреты возвращены", — пояснил он.

"Разборки" между "Бессмертными полками" на оккупированном полуострове стали поводом к появлению иронических комментариев среди украинских пользователей сети.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

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