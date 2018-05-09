Порошенко: Акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России

Президент убежден, что Россия и Украины по разному относятся к победе над фашизмом и окончанию Второй мировой войны

Россия проводит акцию "Бессмертный полк", как лукавую политику с участием "пятой колонны" и часть гибридной войны не только против Украины, но и против остального мира. И восприятие победы в России и Украине абсолютно разные. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины, сообщает пресс-служба АП.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в "гибридной войне", которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, Соединенных Штатов, других стран, всего мира", – заявил президент.

При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, тех, кто не до конца разобралась во всех нюансах лукавой московской политики ... Та часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал с пятой колонны различных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за его пределами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас – будьте осторожны, прошу вас – не давайте себя использовать.

Мы, украинцы, тихо, мирно, по-христиански вспоминаем своих предков, участников, ветеранов войны", – отметил Порошенко.

"Только вдумаемся, насколько же по-разному мы (Россия и Украина – ред.) видим и отмечаем одну и ту же дату. У них эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ", – заявил он.

По мнению Порошенко, "им (россиянам – ред.), как доказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны. И "освободители" или вообще забыли уйти из освобожденных территорий, или время от времени врывались туда на танках – как в Венгрию в пятьдесят шестом или Чехословакию в шестьдесят восьмом".

Как отметил президент, украинцам была нужна только собственная свобода, которая в конце концов и была обретена, хотя только через 46 лет после победы во Второй мировой войне.

"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно ощетинившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой ... Мы говорим: "Никогда снова". А они: "Можем повторить". И это не пустая риторика, а реальное бряцание оружием, в том числе и запугивание стран Запада ядерным ударом", – заявил Порошенко.

Напомним, руководитель так называемого Российского центра науки и культуры в Киеве "Россотрудничество" Константин Воробьев стал объектом атаки проукраинских активистов, которые облили его зеленкой и фекалиями перед походом на акцию "Бессмертный полк" в Киеве.

В то же время, как сообщили в МВД, в городах Украины на среду, 9 мая, запланировано проведение почти 1500 массовых мероприятий, участие в которых примут более 355 000 человек. В усиленный режим несения службы переведены более 27 000 правоохранителей.