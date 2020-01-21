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Появилось видео, как Зеленского умоляли уволить Кличко: что ответил президент

21 января, 15:00

Зеленский заявил, что подпишет документ, который из Кабмина ему передали еще в начале сентября

Фото: facebook.comsluga95

Фото: facebook.comsluga95

Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ об увольнении Виталий Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Видео: Kyiv LIVE

В частности, 20 января к главе государства во время встречи в аэропорту "Борисполь" самолета с погибшими в результате крушения самолета в Иране украинцами подошли активисты и попросили подписать документ.

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"Подпишу", – сказал Зеленский в ответ на просьбу активистов.

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Напомним, что в начале сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Документ передали на рассмотрение главы государства, однако Зеленский его пока что так и не подписал. Сам Кличко отреагировал на решение Кабмина заявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

Киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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Киев Виталий Кличко Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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