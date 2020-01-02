Пожарные Киева снялись для календаря на 2020 год – фото

Спасатели ГСЧС Киева сфотографировались для календаря на 2020 год от службы спасения. Фотографии необычного календаря недавно появились на странице госслужбы в Киеве.

В создании приняли участие пожарные и спасатели, а также команда фотографов. В черно-белом календаре – снимки огнеборцев и водолазов во время работы и тренировок. Почти все модели – мужчины, но есть и одна девушка.

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В ГСЧС Киева рассказали, что цель создания данного календаря – показать людям тех, кто готов спасать чужую жизнь, не жалея собственной. В соцсетях многие изъявили желание приобрести такой календарь, однако он выпущен ограниченным тиражом и не продается. Правда, его все же можно будет заполучить: на странице в Facebook сообщили, что планируют провести розыгрыш.

Также в соцсетях люди сравнивают календарь от киевских спасателей с инициативой их коллег из Австралии, которые выпускают его ежегодно в благотворительных целях.

"Если вы говорите о благотворительном календаре наших коллег из других стран, то действительно, это классная тема. Наши спасатели тоже готовы сняться в благотворительных календарях, но мы не видим пока желающих вложить средства в такое дело", – рассказали сотрудники ГСЧС в комментариях к публикации о календаре.

Также в ГСЧС отметили, что готовы предоставить макет календаря, тому, кто захочет его распечатать, продать и пустить средства на благотворительность, при условии соблюдения всех юридических норм.

О том, что пожарные Австралии выпустили очень горячий календарь на 2020 год, новости "Сегодня" писали не так давно. Уже 27 лет подряд австралийцы таким образом собирают деньги на благотворительность. Кроме того, свой календарь выпустили и ирландские фермеры. На снимках сельские труженики кормят коз, играют на гитарах, ловят рыбу и отдыхают среди тыкв. Этот год для издателей календаря – юбилейный, уже десятый. Традиция таких съемок также есть у американских таксистов.

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