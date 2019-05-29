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Пожары в лесах Киева: как будут пресекать ЧП

29 мая, 10:20

В лесопарковых хозяйствах установлены камеры видеонаблюдения

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В прошлом году  в лесах столицы произошло около 200 пожаров, а с начала 2019 года — уже 30. Причина возгораний — это неаккуратное обращение с огнем во время отдыха: люди разжигают костер прямо на грунте и оставляют после себя открытый огонь. Об этом "Сегодня" сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

"Мы призываем киевлян придерживаться элементарных правил поведения на природе, иначе их ждет штраф до 1700 гривен. Все коммунальные службы столицы готовы к работе в период усиленной пожарной опасности. Лесопарковые хозяйства имеют 14 пожарных машин, 12 тракторов с плугами и 10 обзорных башен — на пяти из них установлены камеры видеонаблюдения, чтобы вовремя реагировать и тушить пожары. Кроме того, мы планируем проводить рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства, из-за которых город теряет гектары лесов", – сказал Пантелеев.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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Тег Киев, пожар, лес

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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