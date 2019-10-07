Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)

В Киеве в понедельник, 7 октября, под зданием посольства России в Украине на Воздухофлотском проспекте прошла акция-перформанс "Суд над Путиным". В ходе мероприятия активисты провели импровизированный Гаагский суд над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, который ранее вновь стал объектом насмешек. Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, на небольшой митинг собрались люди с флагами Украины, крымскотатарского народа, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии.

Так, у посольства переодетый в костюм заключенного и в маске Путина активист давал признательные показания по поводу совершенных ним преступлений на Донбассе, в Крыму, в Молдове, Грузии, Сирии и Чечне. После этого его "приговорили" к 10 пожизненным срокам в российской тюрьме, повесив на него табличку с надписью "военный преступник".

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На акции был также бывший политзаключенный Владимир Балух.

Ранее в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Новости "Сегодня" также сообщали, что прогуливаясь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019, Владимир Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации". Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС и два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.

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