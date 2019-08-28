"Цирк ничтожеств": Путин купил мороженое и снова опозорился

Два года назад десерт президенту России продала та же самая мороженщица

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Фото: AFP

После того, как президент России Владимир Путин опозорился, похваставшись перед своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019 устаревшим истребителем Су-57, с ним произошел еще один конфуз.

Гуляя вместе с турецкой и российской делегациями по территории мероприятия, Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации".

Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.

Такое обстоятельство изрядно повеселило пользователей интернета.

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Комментаторы напомнили также о том, что ранее в окружении Путина заметили одних и тех же актеров, исполняющих роли рабочих, спасателей и других рядовых россиян в зависимости от мероприятия.

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Напомним, что выступление Путина во время прямой линии в этом году также вызвало шквал насмешек и саркастических шуток в соцсетях.

Кроме того, позабавило юзеров и февральское полуторачасовое выступление российского президента перед Федеральным собранием РФ.

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