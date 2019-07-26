Прогулка по Киеву: особенности парка с морем и играми

В парке Шевченко рассматриваем необычные скульптуры и отдыхаем на креативных лавочках

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Парк Шевченко — один из старейших в Киеве, место, которое радует уже не одно поколение киевлян. Здесь уютно и влюбленным парочкам, и людям преклонного возраста, и мамочкам с детками, да и тем, кто хочет побыть в одиночестве. Так что сегодня отправляемся на прогулку именно сюда. Поищем интересные достопримечательности из прошлого и новые арт-объекты, которых с каждым годом становится все больше.

Задумчивый Тарас шевченко и молодой рыбак на берегу черного моря

Памятная табличка напоминает, что история парка начинается во второй половине XIX века. Знаменитый памятник Тарасу Шевченко здесь появился ровно 80 лет назад, в 1939-м. Тогда же парк приобрел свое нынешнее имя. В те же года каменный "берег" старинного симпатичного фонтана, по форме повторяющего контуры Черного моря, был украшен скульптурой мальчика, ловящего рыбу.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сейчас фонтан не работает, зато в парке можно найти два других, возле которых можно освежиться.

Милая старушка и влюбленные в обнимку

Парк Шевченко украшает несколько интересных арт-объектов. Самый душевный — скульптура "Бабушка классическая", которую создала Анна Киселева.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кажется, что это ваша соседка по дому, которая присела отдохнуть у подъезда и пристально рассматривает всех, кто проходит мимо. Знакомо? Бабушка держит в руках небольшую сумочку, на которую присела бабочка. Раньше возле нее стоял дорожный знак "кирпич", но сейчас его нет.

Самая романтическая скульптура в парке — "Любовь-вселенная" Александра Лидаговского. И действительно, что может быть нежнее, чем двое застывших в объятиях влюбленных. Это одна из самых оригинальных работ во всем Киеве — она создана из металлических пластин, в которых отображается все окружающее.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В 2016 году в парке установили и памятный камень в честь известного экономиста и общественного деятеля Богдана Гаврилишина.

Шахматы — настоящие и миниатюрные

Заглянем в самый колоритный уголок парка, где вот уже десятки лет собираются жители поиграть в шахматы и шашки. Для них здесь уже давно оборудовали специальные столики и сиденья.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Даже в будний день в этой части парка очень многолюдно, но мест всем хватает. Неделю назад тут появилась новая изюминка: на парапете установили посвященную шахматистам миниатюрную скульптуру высотой всего в несколько сантиметров. Интересно, что образы героев арт-объекта списаны с реальных людей.

Фото: Оля Колесник/Facebook

Мертвая петля и необычная лавка-собачка

Радует парк им. Шевченко и большим количеством креативных лавочек. Есть скамейка в виде "мертвой петли" и скамейки-шезлонги, на которых может умоститься только один человек.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Волнистые, со спинками и без, деревянные и металлические с оригинальным дизайном. Здесь можно найти даже небольшие лавочки в виде собачек-такс — они особенно нравятся маленьким деткам.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Посетители парка с удовольствием на лавках читают, дремлют, слушают музыку и общаются. Одним словом, приходите и подбирайте себе скамейку под нужное настроение.

Туалет с башней: самый старый в городе

В парке им. Шевченко расположен самый старый общественный туалет Киева. Как рассказали нам в Музее истории туалета, построен он был в 1896 году одновременно с установкой памятника Николаю I (был снесен). Тогда в городе только появилась канализация, и этот туалет к ней подключили первым. Работает он до сих пор. Внешний вид здания заметно отличается от других городских уборных.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Бросается в глаза и розовый цвет стен, и высокая башенка на крыше со скульптурами львиных голов. Рядом с туалетом стоит симпатичный одноэтажный домик с арочными окошками, где находится администрация парка. Он был построен в послевоенные годы.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Напомним, что в Киеве активисты хотят установить арт-объект "Мусорный человек", посвященный проблеме загрязнения общественной среды отходами.

Также "Сегодня" писали, что в Киеве открыли новый арт-объект – памятный барельеф в честь выдающегося композитора и дирижера Игоря Стравинского.

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