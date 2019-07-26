В Киеве ищут место для "мусорного человека"

Авторы идеи огласили конкурс на лучшую локацию для скульптуры

Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч. Фото: AFP

В Киеве активисты хотят установить арт-объект "Мусорный человек", посвященный проблеме загрязнения общественной среды отходами.

Фото: Kateryna Chumak

Авторы идеи огласили конкурс на лучшую локацию для скульптуры. Основное условие — свободный доступ для людей. Результат будет известен 8 августа.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре.

Напомним, свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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