Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве ищут место для "мусорного человека"

26 июля, 12:59

Авторы идеи огласили конкурс на лучшую локацию для скульптуры

Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч
Проблемы страны. Незаконных свалок в Украине около 35 тысяч. Фото: AFP

В Киеве активисты хотят установить арт-объект "Мусорный человек", посвященный проблеме загрязнения общественной среды отходами.

Фото: Kateryna Chumak
Фото: Kateryna Chumak

Авторы идеи огласили конкурс на лучшую локацию для скульптуры. Основное условие — свободный доступ для людей. Результат будет известен 8 августа.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре.

Напомним, свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона


Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, мусор, загрязнение

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ищут место для "мусорного человека"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Киеве засыпали мусором машину "героя парковки"

Сегодня, 09:52

Инцидент произошел на столичных Березняках

На Закарпатье ребенок, сжигая мусор, получил сильные ожоги

Вчера, 13:26

Мальчика доставили в больницу с ожогами второй степени верхних конечностей, грудной клетки и живота

Со столичного Гидропарка вывезли 40 тонн мусора: фото

23 июля, 10:55

На задворках парка даже обнаружили старый проигрыватель и гармошку

"Тадж-Махал" из хлама: Индия страдает от мусорной катастрофы

15 июля, 20:58

На окраине Дели образовалась терриконы из отходов, достигающие 65 метров в высоту

7 симптомов, которые могут указывать на рак

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Бриться реже: 10 лайфхаков для гладких ног

С 20 мая ученые перейдут на новое определение килограмма

К Земле несется опасный астероид

«Люди в черном: Интернэшнл»: причины провала в прокате

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Кошка умерла из-за шампуня для животных

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь