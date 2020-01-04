Пропавшая картина, на которой изображен Иван Грозный, вернулась в Украину

Всемирно известная картина украинского художника, которую долгое время считали уничтоженной, вернулась в Украину.

Полотно Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" нашли два года назад в США.

"Сегодня" выяснили, какой путь преодолел шедевр на пути домой.

Картину занесли в зал комплекса "Мистецький Арсенал", под вспышки камер и аплодисменты – как ценный клад.

Так в Украину возвращается полотно, которое почти 80 лет считали уничтоженным. "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" – работа художника Михаила Панина, ученика Ильи Репина.

Полотно вывезли из Днепропетровского художественного музея во время нацистской оккупации, с тех пор оно считалось потерянным. Пока в 2017 году его не выставили на аукционе в США.

"По правилам аукциона, надо выяснить провенанс (происхождение) работы, которая выставляется на продажу. И оказалось, с помощью музейной учетной документации, архивных материалов, фотографий, которые хранятся у нас в музее, что это – музейный экспонат", – рассказывает директор Днепропетровского художественного музея Татьяна Шапоренко.

За это время полотно изменило нескольких владельцев. Последние из них – американские супруги Трэйси. Когда узнали, что произведение похищено – сразу согласились передать картину на родину. Бесплатно. Впрочем, еще почти два года понадобилось правительствам Украины и США, чтобы полностью согласовать процедуру. Привлекли даже ФБР.

"Сначала работа летит самолетом из Европы, из Европы она едет наземным транспортом, по карйней мере, так было в этом случае. Вместе с сундуком эта работа весила почти 200 килограммов", – рассказывает генеральный директор комплекса "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта.

Музейщики говорят: много лет картина хранилась ненадлежащим образом, поэтому нуждается в реставрации.

"Если подойти к ней поближе, это и жесткий кракелюр, и отслоение красочного слоя. И сегодня, если не провести необходимые консервационно-реставрационные мероприятия, может прогрессировать разрушение полотна", – объясняет генеральный директор Национального реставрационного центра Светлана Стрельникова.

Восстанавливать полотно начнут уже через несколько дней. Пока же его выставили на обозрение в комплексе "Мистецький арсенал".

Увидеть картину Михаила Панина в столице можно будет до 19 января. Затем полотно вернется в Днепропетровский художественный музей.

Ранее в Третьяковской галерее посетитель разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" и повредил ее.

Напомним, что ранее в лондонской галерее вандал атаковал картину с возлюбленной Пикассо.

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