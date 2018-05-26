В Третьяковке посетитель "напал" на "Ивана Грозного и сына его Ивана"

Сегодня, 10:57

Мужчина разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно

Фото:instagram.com/endzhik22
Фото:instagram.com/endzhik22

В Третьяковской галерее, в Москве вечером, 25 мая, посетитель разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известной как "Иван Грозный убивает своего сына" и повредил ее. 

"25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь осведомленный источник пояснил, что речь идет о картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", – рассказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщалось, в Третьяковской галерее прошли обыски по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей.

Картину в жанре "ню" известного французского импрессиониста Амадео Модильяни, еще одну работу которого продали еще в 2013 году, выставили на аукционе. Стартовая цена просто рекордная – 150 миллионов долларов.
картина, повреждение, иван грозный, Третьяковская галлерея
Источник:

Интерфакс

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