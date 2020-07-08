Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Протест на мосту Метро: между активистами и полицией произошла стычка (видео)

8 июля, 12:38

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Правоохранители задержали двух участников протеста

Фото: Наш Киев

Фото: Наш Киев

Во время протеста на мосту Метро, где активисты перекрыли движение транспорта, произошла стычка между участниками акции и прибывшими на место правоохранителями.

Реклама

Так, полицейские силой оттеснили протестующих с пешеходного перехода на тротуар, восстановив движение транспорта по Броварскому проспекту и мосту Метро, сообщает "Наш Киев". Некоторые из протестующих вступили в конфликт с полицейскими и кричали, чтобы те оставили их в покое. В результате между полицией и протестующими произошла потасовка.

Некоторых участников акции, перекрывавших мост Метро, задержали и посадили в полицейский автобус. По данным полиции, задержали двух человек.

"Двух наиболее активных активистов отправили в территориальный отдел полиции", – сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук в комментарии РБК-Украина.

Реклама

Также в полиции уточнили, что правоохранители и активисты остаются на месте проведения протеста.

В тренде
В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаях

Напомним, утром 8 июля в Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в результате чего движение транспорта было заблокировано.

По информации LB.ua, мост перекрыли люди, которые протестуют из-за недостроенного ЖК в районе станции метро "Демеевская" и в других районах Киева. Всего протестующих — около 70 человек. Они требовали от властей решить проблему незавершенного строительства.

Некоторые митингующие требовали решить проблему с ЖК "Демеевский квартал", который является одной из застроек скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского. Некоторые дома годами не могут достроить, к некоторым не подключены коммуникации.

Отметим, что в Киеве уже несколько недель протестуют инвесторы банка "Аркада" за возобновление строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА. После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился к правоохранителям, чтобы они дали оценку действиям застройщика.

Реклама

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мост метро полицейские перекрыли митингующие конфликт движение транспорта

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)
Взрыв на Позняках: как выглядят квартиры, которые выдают пострадавшим (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве усилили карантин: что запретили
В Киеве усилили карантин: что запретилиДругие новости
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)
Взрыв на Позняках: под завалами нашли чудом выжившую кошку (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: за сутки заразились более 100 человек
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: за сутки заразились более 100 человекДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять