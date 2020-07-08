Протест на мосту Метро: между активистами и полицией произошла стычка (видео)

Фото: Наш Киев

Во время протеста на мосту Метро, где активисты перекрыли движение транспорта, произошла стычка между участниками акции и прибывшими на место правоохранителями.

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Так, полицейские силой оттеснили протестующих с пешеходного перехода на тротуар, восстановив движение транспорта по Броварскому проспекту и мосту Метро, сообщает "Наш Киев". Некоторые из протестующих вступили в конфликт с полицейскими и кричали, чтобы те оставили их в покое. В результате между полицией и протестующими произошла потасовка.

Некоторых участников акции, перекрывавших мост Метро, задержали и посадили в полицейский автобус. По данным полиции, задержали двух человек.

"Двух наиболее активных активистов отправили в территориальный отдел полиции", – сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук в комментарии РБК-Украина.

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Также в полиции уточнили, что правоохранители и активисты остаются на месте проведения протеста.

Напомним, утром 8 июля в Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в результате чего движение транспорта было заблокировано.

По информации LB.ua, мост перекрыли люди, которые протестуют из-за недостроенного ЖК в районе станции метро "Демеевская" и в других районах Киева. Всего протестующих — около 70 человек. Они требовали от властей решить проблему незавершенного строительства.

Некоторые митингующие требовали решить проблему с ЖК "Демеевский квартал", который является одной из застроек скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского. Некоторые дома годами не могут достроить, к некоторым не подключены коммуникации.

Отметим, что в Киеве уже несколько недель протестуют инвесторы банка "Аркада" за возобновление строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА. После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился к правоохранителям, чтобы они дали оценку действиям застройщика.

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Также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

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