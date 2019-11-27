"Монстра можно сносить". Появилось решение суда по скандальному дому на Подоле

Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Об этом сообщает пресс-служба суда.
В суде напомнили, что иск о сносе самовольно возведенной надстройке был подан Киеврадой еще в 2014 году.
"Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910 / 27779/14 по указанному иску, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе", – говорится в сообщении.
Советник мэра Киева Максим Бахматов прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook, заявив, что "монстра можно сносить".
При этом ранее в Киевской городской государственной администрации сообщали, что здание на Подоле можно было построить не больше четырех этажей.
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