"Монстра можно сносить". Появилось решение суда по скандальному дому на Подоле

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде напомнили, что иск о сносе самовольно возведенной надстройке был подан Киеврадой еще в 2014 году.

"Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910 / 27779/14 по указанному иску, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе", – говорится в сообщении.

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Советник мэра Киева Максим Бахматов прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook, заявив, что "монстра можно сносить".

При этом ранее в Киевской городской государственной администрации сообщали, что здание на Подоле можно было построить не больше четырех этажей.

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