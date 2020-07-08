В Киеве протестующие заблокировали движение на мосту Метро (видео, фото)

В Киеве в среду, 8 июля, протестующие перекрыли движение на мосту Метро.
Об этом сообщает "Киевавтодор" в Tеlegram-канале.
"Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", – говорится в сообщении.
Так, из-за митинга проезд на мосту Метро усложнен.
Кроме того, на подъезде к мостовому переходу с левого берега образовалась тянучка:
Так, согласно данным Google Maps, на Броварском проспекте пробки тянутся вплоть до станции метро "Черниговская".
Пока что известно, что мост перекрыли митингующие против строительства люди. При этом на мост Метро уже приехали правоохранители.
Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.
Также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.
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