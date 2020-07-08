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В Киеве протестующие заблокировали движение на мосту Метро (видео, фото)

8 июля, 10:36

Наталья Руда Наталья Руда

Активисты проводят митинг

В Киеве в среду, 8 июля, протестующие перекрыли движение на мосту Метро.

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Об этом сообщает "Киевавтодор" в Tеlegram-канале.

"Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", – говорится в сообщении.

Так, из-за митинга проезд на мосту Метро усложнен.

Кроме того, на подъезде к мостовому переходу с левого берега образовалась тянучка:

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Так, согласно данным Google Maps, на Броварском проспекте пробки тянутся вплоть до станции метро "Черниговская".

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Пока что известно, что мост перекрыли митингующие против строительства люди. При этом на мост Метро уже приехали правоохранители.

Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром". Суд обязал застройщика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, возведенную выше восьмого надземного этажа здания.

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Киев митинг броварской проспект

Источник: Сегодня

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