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Проверка поезда из Риги: зараженных коронавирусом не нашли

24 марта, 00:43

Мила Князьская-Ханова, Сергей Рюмочкин

Людей выпустили из вагонов, они подписали согласие о самоизоляции

Врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированных коронавирусом не обнаружили, сообщает Укринформ со ссылкой на пресc-секретаря министра здравоохранения Артема Дехтяренко.

"Поезд из Литвы, который эвакуировал людей из Риги (Литва), прибыл в Киев, после остановки всем пассажирам был проведен температурный скрининг. У пяти человек было установлено подозрение на Covid-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. В течение этого периода поезд был на санитарной стоянке. Результаты быстрых тестов на Covid-19 у всех пяти человек отрицательные. Все эвакуированные подписали информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор", – сказал Артем Дегтяренко.

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Как уточнили в Центре общественного здоровья, пассажиры уже покинули поезд, всего в нем прибыли 633 пассажира.

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"Лабораторный центр на железной дороге доложил Госпродпотребслужбе о сложившейся ситуации. Сейчас всех людей отпустили, они будут находиться на самоизоляции", – сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Ранее мы рассказывали, как на вокзале встречали поезд с эвакуированными украинцами, который прибыл из Польши. Пограничники также показали меры безопасности – какие процедуры проходят люди, возвращающиеся из-за границы. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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