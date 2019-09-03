Разрушение панно в центре Киева: как будут восстанавливать мозаику

На панно изображены яркие цветы, два украинских музыканта с бандурой и дудочкой, а также танцующая девушка в народном костюме

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве восстановят разрушающееся панно "Украинская песня", созданное в 1967 году на стене дома по улице Богдана Хмельницкого, 26, напротив Оперного театра. На нем изображены яркие цветы, два украинских музыканта с бандурой и дудочкой, а также танцующая девушка в народном костюме. Мозаика начала разрушаться, и от лица девушки уже ничего не осталось, виднеются кирпичи. "Сегодня" узнали, как будут спасать уникальное панно.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

КТО ВОССТАНОВИТ. Реставрировать мозаику решили киевские художники-монументалисты, об их инициативе узнали в футбольном клубе "Шахтер" и решили профинансировать работы.

"Более двух лет назад в клубе узнали о проблеме исторической мозаики. Она расположена на одной улице с местом базирования команды в Киеве, и каждый день многие игроки и сотрудники, спускаясь по улице, замечали эту мозаику. Поэтому когда появилась возможность поучаствовать в восстановлении, клуб сразу согласился. Много времени занял сбор необходимых разрешительных документов, переговоры с арендатором здания, чиновниками КГГА. Также мы встретились с художниками, которые готовы провести реставрацию мозаики. Сейчас осталось получить последнее разрешение от инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Надеемся, оно будет выдано, и специалисты восстановят панно, которое будет радовать своей красотой еще не одно поколение киевлян", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе ФК "Шахтер".

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

ГОТОВЫ К НАЧАЛУ РАБОТ. Художники-реставраторы уже провели подготовительные работы.

"Состояние панно изучили при помощи дрона. В стене, где размещен рисунок, есть пустоты. Панно сделано из смальты, небольшая ее часть выгорела за годы на солнце, и ее необходимо заменить. Нужно также простучать места, где уже явно отошла плитка и отбить ее, сделать новую цементную подушку и все заделать. Специалисты предполагали, что работы будут проводиться на площади три на три квадратных метра, но уже сейчас понятно, что объем работ будет больше", — рассказал "Сегодня" Олег Коваль, активист, создатель сообщества "Киевские истории".

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Реставраторы говорят, что в работе будут использовать старые фото панно, чтобы воссоздать все утраченные детали мозаики. Сейчас идет поиск материала. Смальту будут подбирать по тонам. По словам Коваля, над восстановлением панно будет работать бригада художников-монументалистов под руководством Федора Григорова. Они участвовали в реставрации фонтана "Звезды и созвездия", рядом с площадью Славы. После окончания работ там осталась смальта, она приблизительно того же времени, что и мозаика на Богдана Хмельницкого и, скорей всего, подойдет по цвету.

"Мы ждем, когда чиновники дадут добро на начало работ. Как его получим, сразу же выставляем строительные леса и приступаем к реставрации. Надеемся на хорошую погоду. Думаю, восстановить панно можно будет за неделю или две. Имена всех участников реставрации будут записаны в список и помещены в капсулу, заложенную в панно", — добавляет Олег Коваль.

В инспекции нам не смогли четко ответить, когда дадут разрешение на реставрацию мозаики на Богдана Хмельницкого, 26. Из собственных источников "Сегодня" узнали, что арендатор здания, которое находится в госсобственности, подает полный пакет документов на реконструкцию здания. 9 сентября на заседании в Госархстройинспекции этот вопрос будет рассмотрен.

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевляне обеспокоены судьбой старого панно на станции метро "Святошин", которую не так давно отремонтировали.

Несколько лет назад в Киеве с фасада культового ресторана "Витряк" (пр. Академика Глушкова, 11) исчезло мозаичное панно под названием "Ветер" авторства украинских художников Аллы Горской, Виктора Зарецкого и Бориса Плаксия. Как рассказали "Сегодня" в заведении, мозаичное панно они не демонтировали, а зашили спецгипсом. Позднее произведение вернули на фасад.

Также в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама