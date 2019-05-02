Речной вокзал в Киеве стал арт-пространством

В знаменитом здании будут проводить культурные мероприятия

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте.

Речвокзал был построен в 1961 году в стиле советского модернизма. Его стены украсили работы известных художников Эрнеста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко. Они использовали инновационное для того времени сочетание материалов — керамики и цветных цементов. С 2012 года доступ в здание был закрыт. Здесь грозились устроить ресторанную галерею и даже обустроить бассейн на крыше. Но за разговорами помещение лишь приходило в упадок.





















Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а в минувшие выходные на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства.

Тех, кто ожидает увидеть в здании новый современный ремонт или какие-либо другие масштабные изменения, разочаруем. Да, помещение серьезно почистили, но все же перед нами — голые кирпичные стены, кое-где покрытые старой полуоблезшей штукатуркой, зияющие дверные проемы, обшарпанные колонны, старые лестницы. И, тем не менее, представленные в одном из залов скульптуры, инсталляции, картины и фото украинских художников очень неплохо вписываются в такой антураж и оригинально смотрятся рядом со старыми фресками. Из помещения посетители могут выйти на открытый балкон и насладиться видом на Днепр, также открыт выход к набережной. В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали арт-объект в виде огромных розовых очков, который был размещен возле лестницы на Певческом поле. Сейчас необычная скульптура, с которой любили фотографироваться киевляне и гости города, лежит на отдаленной поляне в парке и выглядит потрепанной.

Напомним, что в Одессе презентовали кинетический фасад морвокзала, напоминающий морскую рябь.

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