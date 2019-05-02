Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В Киеве снесли знаменитый арт-объект "Мир сквозь розовые очки"

2 мая, 08:28

Скульптура "обитала" на Певческом поле и была популярна у любителей селфи и ярких фото

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве демонтировали арт-объект в виде огромных розовых очков, который был размещен возле лестницы на Певческом поле. Сейчас необычная скульптура, с которой любили фотографироваться киевляне и гости города, лежит на отдаленной поляне в парке и выглядит потрепанной.

Что будет дальше с арт-объектом – неизвестно: в "Киевзеленстрое", который отвечает за Печерский ладшафтрый парк, где была установлена скульптура, нам сообщили, что гигантские очки не находятся на балансе зеленого хозяйства.

Напомним, арт-объект "Мир сквозь розовые очки" был установлен в Печерском ландшафтном парке 24 октября 2014 года в рамках проекта Kiev Fashion Park. Огромная скульптура в виде трехметровой черной оправы с линзами стояла на дужках и была обращена стеклами к небу, так что каждый мог посмотреть на облака сквозь розовые очки.

На изготовление стекол для гигантских очков потратили 800 пар обычных линз. Солнечные лучи, проходя сквозь них преломлялись и создавали для каждого смотрящего в "очки" свой неповторимый театр света.

По задумке авторов арт-объекта – Владимира Падуна и Людмилы Роздобудько-Падун, скульптура должна была натолкнуть на размышления о сбывшихся и несбывшихся мечтах.

Так выглядел арт-объект до сноса. Фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Напомним, в Киеве 25 апреля на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.


Ранее мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, очки, демонтаж, певческое поле, арт-объект

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве снесли знаменитый арт-объект "Мир сквозь розовые очки"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве появилось дерево для влюбленных

7 марта, 18:53

Романтическая инсталляция "Место для поцелуев" станет местной достопримечательностью

В Киеве появился памятник презервативу

14 февраля, 13:23

Новый арт-объект призывает искать силы и энергию чтобы охранять свою любовь

В киевском парке завершили установку уникальных скамеек в виде огромных букв

11 декабря 2018, 15:59

Каждая буква в высоту два метра, а вся надпись – 24 метра

В Киеве установят необычную скульптуру на берегу Днепра

5 декабря 2018, 16:16

Идея композиции – в гармоническом сочетании мужского и женского начал

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

65-летняя Успенская в купальнике вышла на сцену с рэпером CYGO

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Индонезийский стартап запустит сервис доставки грузов дронами

Фреймут дала неожиданный совет о поведении с мужем

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы

30 апреля, 07:37

В Украине наблюдается дисбаланс на рынке труда

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт