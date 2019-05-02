ФОТОФАКТ. В Киеве снесли знаменитый арт-объект "Мир сквозь розовые очки"

Скульптура "обитала" на Певческом поле и была популярна у любителей селфи и ярких фото

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве демонтировали арт-объект в виде огромных розовых очков, который был размещен возле лестницы на Певческом поле. Сейчас необычная скульптура, с которой любили фотографироваться киевляне и гости города, лежит на отдаленной поляне в парке и выглядит потрепанной.











Что будет дальше с арт-объектом – неизвестно: в "Киевзеленстрое", который отвечает за Печерский ладшафтрый парк, где была установлена скульптура, нам сообщили, что гигантские очки не находятся на балансе зеленого хозяйства.

Напомним, арт-объект "Мир сквозь розовые очки" был установлен в Печерском ландшафтном парке 24 октября 2014 года в рамках проекта Kiev Fashion Park. Огромная скульптура в виде трехметровой черной оправы с линзами стояла на дужках и была обращена стеклами к небу, так что каждый мог посмотреть на облака сквозь розовые очки.

На изготовление стекол для гигантских очков потратили 800 пар обычных линз. Солнечные лучи, проходя сквозь них преломлялись и создавали для каждого смотрящего в "очки" свой неповторимый театр света.

По задумке авторов арт-объекта – Владимира Падуна и Людмилы Роздобудько-Падун, скульптура должна была натолкнуть на размышления о сбывшихся и несбывшихся мечтах.

Так выглядел арт-объект до сноса. Фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Напомним, в Киеве 25 апреля на Певческом поле открылась ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.

Ранее мы сообщали, что в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", начался сезон цветения весенних растений. Там уже распустились магнолии, зацвели кусты калины, нарциссы и тюльпаны.

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