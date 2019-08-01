Фото: facebook.com/pleso2016

Русановский канал в Киеве начали очищать плавающим комбайном Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD 2019-08-01T12:35:00+03:00 Другие новости Комбайн полностью самоходный

Русановский канал начали очищать от водорослей и мусора плавающим комбайном Aquamarine, который закупили в прошлом году.

"Машина длиной 10 м, весит — 3 тонны. Ею управляет один оператор, и комбайн полностью самоходный. Машина убирает водоросли и мусор, который плавает на водной глади", — пояснили нам в КП "Плесо".

Фото: facebook.com/pleso2016

Собранный мусор вывозят на свалку. Киевляне уже просят приехать убрать мусор на озере Вербном, Иорданском и возле дач на Осокорках. В "Плесо" отмечают, что комбайн сложно транспортировать, и он работает в акватории Днепра. Согласно данным системы Prozorro, комбайн купили за 3,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоены состоянием воды в Днепре. Люди жалуются, что река в пределах Киева сильно позеленела, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверяют, что ситуация не чрезвычайная. Здесь поясняют, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Также киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщили пользователи социальных сетей.

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