Русановский канал в Киеве начали очищать плавающим комбайном

Русановский канал начали очищать от водорослей и мусора плавающим комбайном Aquamarine, который закупили в прошлом году.
"Машина длиной 10 м, весит — 3 тонны. Ею управляет один оператор, и комбайн полностью самоходный. Машина убирает водоросли и мусор, который плавает на водной глади", — пояснили нам в КП "Плесо".
Собранный мусор вывозят на свалку. Киевляне уже просят приехать убрать мусор на озере Вербном, Иорданском и возле дач на Осокорках. В "Плесо" отмечают, что комбайн сложно транспортировать, и он работает в акватории Днепра. Согласно данным системы Prozorro, комбайн купили за 3,5 млн грн.
Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоены состоянием воды в Днепре. Люди жалуются, что река в пределах Киева сильно позеленела, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверяют, что ситуация не чрезвычайная. Здесь поясняют, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.
Также киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщили пользователи социальных сетей.
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