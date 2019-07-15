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Киевлянам не рекомендуют купаться на столичных пляжах из-за зеленой воды в Днепре

15 июля, 11:07

Зеленые водоросли несут смертельную угрозу днепровской фауне

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киевляне обеспокоены состоянием воды в Днепре. Люди жалуются, что река в пределах Киева сильно позеленела, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах.

"Гулял у пешеходного моста на Трухановом и ужаснулся. Вода на берегу напоминает зеленый густой кисель. Раньше такого никогда не видел", — рассказывает киевлянин Игорь Марченко.

Другие сообщают о подобной ситуации и в Гидропарке. В КП "Плесо" уверяют, что ситуация не чрезвычайная. Здесь поясняют, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

"Это сезонная проблема. Такое происходит каждое лето. В районе Вышгорода вода на море сильно цветет. Когда ее сбрасывают, зеленые пятна "дрейфуют" вниз по течению Днепра, в пределы столицы, а потом и дальше", — говорят в КП.

Эксперты же называют и другие, более глобальные причины.

"С каждым годом ситуация с состоянием воды в Днепре ухудшается. Туда попадают вредные химвещества из городских ливневок, есть факты незаконного сброса отходов. Оказывает влияние и активная сельхоздеятельность возле малых рек, от которых питается Днепр", — рассказал "Сегодня" Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов.

Он говорит, что зеленые водоросли несут смертельную угрозу днепровской фауне — из-за них может гибнуть малек рыбы, который питается на мелководье. Чтобы исправить ситуацию, нужен как минимум контроль за стоками.

Из-за цветения воды и постоянных дождей в КП "Плесо" сейчас не рекомендуют купаться на всех столичных пляжах. В том числе на тех, которые отмечены за высокие стандарты "голубыми флагами". Это "Венеция", "Золотой", "Пуща-Водица", "Молодежный", "Детский", "Веселка" и "Галерный". Когда ситуация поменяется, пока не ясно. Об этом обещают уведомить жителей. В то же время в "Киевводоканале" заверяют, что на воду в кранах цветение воды не влияет. Она соответствует всем синнормам, поскольку проходит очистку ежедневно.

Также сообщалось, что в начале июня 2019 в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла. 

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Тег Киев, Днепр, цветение

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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