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Рыбалка в Киеве: когда вступает в силу нерестовый запрет

Сегодня, 13:26

В период нерестового запрета разрешено только любительское и спортивное рыболовство

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Рыбалка в Киеве: когда вступает в силу нерестовый запрет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/222/02e/5c922202e1080.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/222/02e/5c922202e1080.jpg Другие новости В период нерестового запрета разрешено только любительское и спортивное рыболовство

С 29 марта в Киеве и области начнет действовать нерестовый весенне-летний запрет с целью создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов.

Как уточнили в Киевском рыбоохранном патруле, продолжительность запрета отличается в зависимости от водоема.

"На водохранилищах и озерах с заливами он действует по 6 июня (включительно), на реках — по 17 мая, на других водных объектах — по 26 июня. В этот период запрещается передвижение лодок, промышленное рыболовство, подводная охота в местах массового нереста. Возможно только любительское и спортивное рыболовство: до 3 кг рыбы на одного человека, одной удочкой с одним крючком, с берега в разрешенных местах. Карты нерестилищ и мест, где рыбалка разрешена, есть на нашем сайте. О нарушениях просим сообщать на горячую линию: (068) 642-80-26 или (099) 341-73-18", – рассказал "Сегодня" начальник Киевского рыбоохранного патруля Госагентства рыбного хозяйства Владимир Мухин.

Ранее мы писали, что массовый мор рыбы произошел в Киеве на Русановском озере, рядом с которым ведется строительство Подольско-Воскресенского моста. Местные жители уже выловили из воды десятки крупных рыб (отдельные весом до 10 кг), а вдоль всего берега разбросано около 200 мертвых туш толстолобика и карпа. Активисты предполагают, что причиной мора рыбы стало попадание в водоем ядовитого вещества. Горожане опасаются, что погибшая рыба будет гнить у берегов озера, а грязная вода попадет в Днепр.

Также сообщалось, что в Азовском море пограничники Бердянского отряда во время патрулирования приграничных районов обнаружили местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы – камбалы и пиленгаса.

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Тег Киев, запрет, рыба, нерест

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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