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С Бессарабки убрали скульптуру "синей руки", стоявшую возле пустого постаменту Ленину

Сегодня, 09:52

Александр Марущак

"Синяя рука" символизирует мир

Фото: facebook.com/YaskoIgor

Фото: facebook.com/YaskoIgor

С начала бульвара Шевченко убрали скульптуру, которую киевляне прозвали "Синей рукой". Вчера ее погрузили в грузовик и увезли. Она простояла возле пустого постамента Ленину почти год — ее установили 27 сентября 2018 года в рамках проекта посольства Румынии "Moving monuments".

Это работа символизирует мир и ее автор — румынский скульптор Богдан Рац. Многим киевлянам "Рука" не понравилась, но были и те, кто украшали ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура простоит до весны, но, видимо, удовольствие растянули. В департаменте культуры КГГА нам не смогли ответить: руку увезли в другой город или вернули скульптору.

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Ранее сообщалось, что в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился памятник ежику. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

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Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

Вместе с тем смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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Киев памятник синяя рука

Источник: Сегодня

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