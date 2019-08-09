С Бессарабки убрали скульптуру "синей руки", стоявшую возле пустого постаменту Ленину

Фото: facebook.com/YaskoIgor

С начала бульвара Шевченко убрали скульптуру, которую киевляне прозвали "Синей рукой". Вчера ее погрузили в грузовик и увезли. Она простояла возле пустого постамента Ленину почти год — ее установили 27 сентября 2018 года в рамках проекта посольства Румынии "Moving monuments".

Это работа символизирует мир и ее автор — румынский скульптор Богдан Рац. Многим киевлянам "Рука" не понравилась, но были и те, кто украшали ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура простоит до весны, но, видимо, удовольствие растянули. В департаменте культуры КГГА нам не смогли ответить: руку увезли в другой город или вернули скульптору.

Реклама

Ранее сообщалось, что в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился памятник ежику. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

В тренде Дожди зальют Украину: украинцев предупредили о непогоде

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

Вместе с тем смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама