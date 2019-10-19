Самому старому дому Киева исполнилось 259 лет: видео

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Старейшему жилому доме Киева – 259 лет. Он пережил большой пожар, несколько революций и двух хозяев. В конце 19 го здесь работала известная на всю страну кондитерская Нечаева. Кто хозяйничает там сейчас – выясняли новости "Сегодня".

Эту избушку найти не так просто. Она затесалась среди улочек столичного Подола. Когда-то фасадом выглядывала на Контрактовую площадь. А сейчас вид закрывает посольство Нидерландов и другие новостройки.

История этих стен началась еще в 1760 году. Киевский дворянин построил деревянное здание с каменным подвалом для приема гостей. Именно гранит спас дом от масштабного пожара. Через полвека после возведения дома на Подоле сгорели 2000 домов и 12 храмов. А уже в конце 19 века отремонтированное помещение приобрел прапрадед действующего хозяина.

Константин Малеев, владелец старейшего дома Киева рассказывает:

"Дедушка был кондитером. Он сделал достаточно крупный бизнес на кондитерских изделиях. Торговали на Контрактовой площади"

За шесть недель ежегодной ярмарки Максим Нечаев с женой продавали более полутора тонн печенья. У предков Константина даже бренд свой был – "Нечаевские пряники". Секрет сладостей прост – в тесто добавляли цукаты".

На месте нынешнего кабинета Константина, у его предков была кухня, а сейчас это его. После смерти дедушки, рассказывает хозяин, бизнес взяла в руки бабушка. Как только отдала долги за покупку дома – грянула революция. А дальше было не до печенья.

В 1962 году советская власть национализировала дом, сделала здесь пять коммунальных квартир и подселили чужие семьи.

Уже в годы независимости Константин вернул через суд семейную собственность и добился для дома статуса памятника архитектуры. Чтобы содержать сооружение, первый этаж хозяин стдает в аренду для различных мероприятий. На второй – посторонним хода нет. Там подрастает уже шестое поколение кондитера Нечаева.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6г в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами. Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.

Напомним, в прошлом году в Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.

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