Самый старый дом Киева: как живут люди в уникальном здании на Подоле

Хозяин дома получил участок за царскую свадьбу, а во времена голодомора тут спасали людей

Фото: Виталий Лазебник

Самый старый дом Киева: как живут люди в уникальном здании на Подоле Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b00/3db/5c6b003dbf0c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b00/3db/5c6b003dbf0c3.jpg 2019-02-19T08:15:00+02:00 Другие новости Хозяин дома получил участок за царскую свадьбу, а во времена голодомора тут спасали людей

В Киеве чудом сохранился уникальный жилой дом XVIII века на Контрактовой площади, 7. "Сегодня" посетила старинную усадьбу и узнала, что в ней находится сейчас. Экскурсию нам проводит хозяин Константин Малеев. Его семья обитает в этом особняке уже 128 лет!

Хозяин. Дом принадлежит семье 128 лет! Фото: В. Лазебник

Самое интересное, что из всех зданий, построенных на рубеже XVIII—XIX веков этот дом единственный остался жилым. Ему удалось пережить войны и революции, и сохранить не только свое предназначение, но и внешний вид.

Единственный и неповторимый. Дом 1798 года постройки, находящийся в глубине Контрактовой площади, сохраняет колорит прошлых лет, в нем проводят экскурсии и концерты. Фото: В. Лазебник

ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ. Дом принадлежал роду Вишневских. Построил его дворянин Леонтий Вишневский. В 1765 году ему удалось приобрести участок с деревянным домом на каменном фундаменте. В 1797 году он сгорел и уже через год был отстроен одноэтажный дом, который сохранился до наших времен. Вишневский стал фигурантом амурных дел дочери Петра I — императрицы Елизаветы Петровны. Проезжая село Лемеши (Черниговщина), он увидел красивого юношу, поющего в церковном хоре, Алексея Розумовского, и привез его в Санкт-Петербург. Украинец покорил российскую царицу своей открытостью и умом, они даже вступили в брак. Именно благодаря связям с Розумовскими Вишневский смог приобрести этот участок в Киеве для своей усадьбы.

СУДЬБА ДОМА. В 1811 году в Киеве произошел страшный пожар. Сгорел весь Подол, застройка которого почти полностью была деревянной. Дом устоял, потому что был каменным, хотя в нем обвалилось перекрытие. Отстройкой здания руководил первый городской архитектор Киева Андрей Меленский. В то время нижний город был полностью перепланирован, и особняк оказался в глубине Контрактовой площади. Это помогло ему выстоять и выжить. В 1861 году новая хозяйка здания Мария Ружковская достроила второй этаж с верандой, чем кардинально изменила его облик. Семья нынешнего хозяина дома поселилась тут в конце XIX века.

Лестница. Ее построили в 1861 году. Фото: В. Лазебник

"В 1891 году мой прадедушка Максим Федорович Нечаев увлекался кондитерским делом, купил эту усадьбу и создал тут производство. Торговали они на Контрактовой ярмарке, а их "нечаевские пряники" были известны далеко за пределами Киева", — рассказывает "Сегодня" хозяин дома.

В начале ХХ века семья хорошо зарабатывала и увлекалась новинками техники. Любили прогулки на велосипедах и мотоциклах (тогда в Киеве их были единицы), а зимой катались на коньках прямо на Днепре в районе Почтовой площади.

Хобби. Велопрогулки по Киеву в начале ХХ века. Фото: В. Лазебник

В первые годы советской власти обитатели здания завели огород и сдавали комнаты в аренду. Во времена Голодомора в 1932—1933 годах бабушка Константина Ксения (после замужества стала Малеевой) спасла от голода 50 человек (!), из-за чего оказалась в трудном финансовом положении и даже хотела продать дом. Но, к счастью, этого не произошло. Уцелел дом и во время немецкой оккупации. Его национализировали лишь в 1962 году. Семье выделили одну комнату на втором этаже. Чудом к распаду СССР в нем остались одни Малеевы, и здание удалось приватизировать.

Память. Табличка 1962 года с именами жильцов. Фото: В. Лазебник

ЧТО СЕЙЧАС. Сейчас в доме живут несколько человек. На первом этаже дома сохранились красивейшие своды XVIII века, много старинной мебели: этажерка, комод, секретер и стул.

Интерьер. В особняке много мебели прошлых веков. Фото: В. Лазебник

Каминные часы столетней давности изготовлены в Европе. Толстенные стены (более метра) сохраняют тепло, а летом — прохладу.

Старинные часы. Они были сделаны в Европе. Фото: В. Лазебник

На второй этаж ведет красивая лестница 1861 года постройки. В большом зале проходят всевозможные лекции и мини-концерты. За состоянием здания жители следят сами. А хозяин дома рассказывает, что интерес к дому появился несколько лет назад: "Наверное, проснулось сознание горожан и любовь к своему городу".

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.