Самые старые и мистические деревья Киева и области: где находятся и какую удачу приносят

К чудо-деревьям приходят чтобы попросить защиты у душ умерших и о рождении детей

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Этим деревьям – по несколько сотен лет. Люди верят, что они магические. Говорят, проверено, и ребенка родить помогут, и удачный брак привлечь. А еще – дают богатство и казацкое здоровья. Все о мистической силе деревьев Киева и окрестностей разузнали новости "Сегодня".

Говорят, дерево исполняет желания. Холостые могут прийти сюда днем и просить об удачном замужестве. Для этого надо поздороваться с липой и обойти ее семь раз по часовой стрелке. Это одна из старейших лип в Украине. Ей около 400 лет, а объем ствола – пять метров. Растет она у руин Десятинной церкви. Говорят, у липы можно просить счастья в браке, успешного начала какого-то дела и даже – удачного развода.

Владимир Борейко Ээколог, природозащитник:

"Ее называют липой Петра Могилы. И практически по всем параметрам он ее и посадил. В 1972 году она была признана заповедной".

Это помогло уберечь ее от вандалов. Ведь дупло дерева неоднократно поджигали, а на ветви – туристы цепляли ленты.

Взяли под охрану и одно из старейших деревьев в Украине – дуб Грюнвальда в Конча-Заспе. Сделали анализ коры и выяснили возраст – до 900 лет. А назвали его в честь немецкого художника Матиаса Грюнвальда, который писал именно такие дубы.

Ирина Пархоменко, заместитель директора по культуре санатория:

"С широкими стволами, со странными формами, но обязательно чтобы на дубе находилось антропоморфное изображение частей тела человека. На нашем дубе действительно естественное изображение монаха. Тем он и выдающийся".

Лик монаха можно увидеть невооруженным глазом. А территория, на которой растет дуб, некогда принадлежала Выдубицкому монастырю. Местные жители считают его волшебным – говорят, дает силы и здоровье.

"Это местные жители просто и крестики, и иконки оставили. Считается, что он приносит удачу. А особенно, когда сам найдешь монаха. И, подойдя к дубу, прикоснувшись к нему, можно просить о помощи души умерших", – отмечает Ирина Пархоменко.

А другой старинный дуб в Конча-Заспе, по поверьям, помогает женщинам, которые долго не могут забеременеть.

"Если прикоснуться к этому дереву, а еще лучше посидеть, там есть гамачок такой удобный, то обязательно появятся дети потом в семье, обязательно. Местные говорят, что даже двойни появлялись на свет Божий", – отмечает директор.

Эти чудо-деревья – остатки старой дубовой рощи. И таких под охраной в Конча-Заспе – целых шесть. Здесь еженедельно проводят экскурсии, а местные жители рассказывают легенды и верят в чудодейственность старожилов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о тайнах Лысой горы в Киеве: от заветной горечавки до сходящих с ума нацистов. По легенде, еще во времена завоеваний хана Батыя здесь замуровали живьем тысячи человек. Это и определило энергетику зловещего места.

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