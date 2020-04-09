Штрафы в карантин: Кличко рассказал, за что накажут более 600 киевлян

Правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина в столице.

"Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер. И не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодняшний день правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола.

Полиция, в том числе и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции у 637 человек.

"Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому, в данном случае, – это вопрос здоровья и жизни киевлян. Не городская власть придумала, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира", – отметил Виталий Кличко.

Отметим, в связи с введением новых ограничений в Киеве ощутимо увеличилось количество полицейских патрулей. Напомним, штраф за нарушение установленных правил карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен. И хотя в столице сейчас малолюдно, но кое-где в парках все же гуляют. Уже через 15 минут всех разгоняют полицейские. Правоохранители подстерегают в общественных местах, видели мы их и на входе в торговые центры.

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