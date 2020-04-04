Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули

4 апреля, 05:03

Руслан Ровик

В состав патрулей будут входить спасатели и полицейские

В Одессе и области сотрудники полиции начали усиленное патрулирование побережья из-за распространения коронавируса для борьбы с нарушителями карантина.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции области, патрули, совместно с представителями департамента муниципальной безопасности и спасателями будут следить за соблюдением правил карантина.

"Особое внимание экипажи будут уделять прибрежным зонам города и паркам. Время, когда мы обходились предупреждениями, прошло. Наша задача сберечь здоровье и жизнь горожан, поэтому будем действовать более жестко", – предупредили в полиции.

Так, 3 апреля патрули начали отработку побережья от Ланжерона до пляжа "Аркадия", так как именно на этой территории собирается больше всего нарушителей.

Реклама

"Люди воспринимают карантин как отпуск или каникулы, что недопустимо", - заявили копы, добавив, что аналогичной отработке подвергнется прибрежная зона Лузановки.

Въезд и движение автомобилей в прибрежную зону города ограничено. Также запрещено проведение массовых мероприятий по отдыху населения и сопровождающихся разведением огня, приготовлением и употреблением пищи.

В тренде
На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

В случае выявления нарушений соблюдения карантина, патрульные будут составлять административные материалы и привлекать виновных к ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о серьезном росте цен на "антивирусные" продукты на одесских рынках и в магазинах – лимоны подорожали до 100 гривен, а имбирь – до 650.

Также напомним, что в Одесской областной больнице разразился скандал: медики выложили видео-заявление о недостатке средств для борьбы с эпидемией.

По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса патруль карантин пляжи парки побережье коронавирус патрулирование

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
В Одессе за нарушение карантина накажут работницу бани
В Одессе за нарушение карантина накажут работницу баниОдесса
В Одессе пациент с коронавирусом рассказал о болезни и советах врачей
В Одессе пациент с коронавирусом рассказал о болезни и советах врачейОдесса
Ездила в общественном транспорте: у жительницы Одессы подтвердили COVID-19
Ездила в общественном транспорте: у жительницы Одессы подтвердили COVID-19Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...