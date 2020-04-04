В Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули

В состав патрулей будут входить спасатели и полицейские

В Одессе и области сотрудники полиции начали усиленное патрулирование побережья из-за распространения коронавируса для борьбы с нарушителями карантина.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции области, патрули, совместно с представителями департамента муниципальной безопасности и спасателями будут следить за соблюдением правил карантина.

"Особое внимание экипажи будут уделять прибрежным зонам города и паркам. Время, когда мы обходились предупреждениями, прошло. Наша задача сберечь здоровье и жизнь горожан, поэтому будем действовать более жестко", – предупредили в полиции.

Так, 3 апреля патрули начали отработку побережья от Ланжерона до пляжа "Аркадия", так как именно на этой территории собирается больше всего нарушителей.

Реклама

"Люди воспринимают карантин как отпуск или каникулы, что недопустимо", - заявили копы, добавив, что аналогичной отработке подвергнется прибрежная зона Лузановки.

Въезд и движение автомобилей в прибрежную зону города ограничено. Также запрещено проведение массовых мероприятий по отдыху населения и сопровождающихся разведением огня, приготовлением и употреблением пищи.

В случае выявления нарушений соблюдения карантина, патрульные будут составлять административные материалы и привлекать виновных к ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о серьезном росте цен на "антивирусные" продукты на одесских рынках и в магазинах – лимоны подорожали до 100 гривен, а имбирь – до 650.

Также напомним, что в Одесской областной больнице разразился скандал: медики выложили видео-заявление о недостатке средств для борьбы с эпидемией.

По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама