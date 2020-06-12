Сила природы: как выглядит Чернобыльская зона через месяц после страшных пожаров (фото)

На пожарищах вырос папоротник, а в лес вернулись лоси

В Чернобыльской зоне, спустя несколько недель после масштабных пожаров, начинает возвращаться жизнь. На выгоревшей земле появился "ковер" из папоротника и цветов, а среди обгоревших деревьев стали замечать животных. Фотографии оживающей природы опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Так, специалисты научного отдела заповедника обследовали участки, которые за последние годы дважды превращались в пепелища.

"Огонь прошелся по этой части леса в 2015 году, а во время нынешних масштабных пожаров пламя уничтожило то, что не успело восстановиться в полную силу. Неудивительно, еще месяц назад это место выглядело, словно пустыня. И сейчас на выжженных участках уже массово растет папоротник – орляк обыкновенный, а на более влажных местах – красочный люпин", – говорится в сообщении заповедника.

Также ученые сообщили, что в небольшом болоте встретили двух лосей, а еще заметили черного аиста и змееяда – это птицы из Красной книги.

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Напомним, пожары в зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

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