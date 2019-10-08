Синоптики пообещали в Киеве дождь и потепление

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В Киеве заморозки отступят, однако столицу накроет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду, 9 октября, днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов, а ночью будет +3...+5 градусов.

При этом заморозки уйдут со всей области, а осадки будут практически по всему региону, кроме Борисполя, Барышевки, Белой Церкви и Мироновки. Там прогнозируют дневную температуру до +13 градусов.

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Напомним, накануне, 7 октября, в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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