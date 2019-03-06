Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта
В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с
В Киевской области в ночь на 8 марта синоптики передают сильнейший ветер – местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В Киевской области 7-8 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 7 марта и будет ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с. Температуре 7 марта ночью 1 -6° мороза, днем 5-10 ° тепла, 8 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 11-16°", – сообщили в пресс-службе.
Синоптики подчеркнули, что в регионе 9- 10 марта небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 9 марта 8-13 °, 10 марта 5-10 ° тепла.
Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.
Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.
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