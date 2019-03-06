Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта

Сегодня, 06:00

В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с

Фото: Flickr
Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Другие новости В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с

В Киевской области в ночь на 8 марта синоптики передают сильнейший ветер –  местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Киевской области 7-8 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 7 марта и будет ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с. Температуре 7 марта ночью 1 -6° мороза, днем 5-10 ° тепла, 8 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 11-16°", – сообщили в пресс-службе. 

Синоптики подчеркнули, что в регионе 9- 10 марта небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 9 марта 8-13 °, 10 марта 5-10 ° тепла. 

Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, ветер, ураган

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весна наступает – в Украине до +15: синоптики уточнили прогноз погоды

Вчера, 09:28

Несмотря на теплую погоду, будет мокро – половину территории страны накроют дожди

На Украину надвигается шторм: объявлен "желтый" уровень опасности

3 марта, 16:34

В Киеве и в остальных частях страны объявлено штормовое предупреждение в связи с первым уровнем погодной опасности

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Малыш уснул, но рядом была собака

Что станет с организмом, если бросить курить

Река Тетерев вышла из берегов и снесла мост

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства