Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта

В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с

Фото: Flickr

Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg 2019-03-06T06:00:00+02:00 Другие новости В Киевской области ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с

В Киевской области в ночь на 8 марта синоптики передают сильнейший ветер – местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Киевской области 7-8 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 7 марта и будет ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с. Температуре 7 марта ночью 1 -6° мороза, днем 5-10 ° тепла, 8 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 11-16°", – сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что в регионе 9- 10 марта небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 9 марта 8-13 °, 10 марта 5-10 ° тепла.

Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

Ранее мы сообщали, что в Украину пришло тепло и сегодня почти по всей территории страны будет в среднем 10 градусов тепла, а на юге до +15. В то же время во многих областях ожидается дождь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики предупредили о природном катаклизме на 8 марта". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.