Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Сегодня, 20:14

Видимость на дорогах составит 200-500 метров

Фото: Hellen Mostytskaya
Фото: Hellen Mostytskaya

До конца суток в субботу, 10 ноября, и утром в воскресенье, 11 ноября, Киев накроет туман. Видимость составит от 200 до 500 м. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября в столице удержится туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, а также соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами.

Напомним,в пятницу, 9 ноября, вечером авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживались или отменялись из-за сильного тумана.

Между тем, в результате двух масштабных ДТП в Сербии погибли семь человек, еще 27 человек были ранены, сообщает полиция. Как сообщает местная полиция, причиной аварий стал утренний густой туман на главном шоссе в центре страны, соединяющим ее север и юг. В полиции заявили, что столкнулись 34 легковых автомобиля и грузовика. Один из водителей заявил государственному сербскому телевидению, что туман был "плотный, как стена".
погода, столица, синоптики, туман, видимость

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