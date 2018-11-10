Дожди с мокрым снегом и ночной мороз: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 12 ноября продолжит холодать на востоке и на юге, а теплее всего будет в западных областях

Зима все ближе, и синоптики недавно обещали ухудшение погоды уже со следующей недели. А народные "прогнозисты" уверяют, что украинцев в ноябре ждут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой именно погоды стоит ожидать до середины месяца.

В субботу, 10 ноября в Украине без осадков – во всех регионах ясная, солнечная погода. Правда, большого тепла солнце не даст. В западных областях днем ожидается в среднем 9-11 градусов выше нуля, в центральной части страны 7-9 градусов, в северных и восточных областях 3-6 градусов, и на юге 10-13 градусов тепла. Ночью же холодней всего будет в центральной Украине – до 3 градусов мороза.

В воскресенье, 11 ноября все так же без осадков, но уже облачно. В западных областях температура днем местами достигнет 14 градусов тепла. А вот на остальной территории холодно – в центральной части 5-7 градусов выше нуля, на севере и на востоке 3-5 градусов, на юге 8-12 тепла. Ночью холодней всего в восточных областях: до 1 градуса мороза.

В понедельник, 12 ноября продолжит холодать на востоке (днем 1-3 тепла) и на юге (5-9 тепла). А теплее всего будет в западных областях – как и накануне, столбик термометра днем местам будет подниматься до 14-15 выше нуля.

Во вторник, 13 ноября в Украину придут дожди с мокрым снегом. Правда, пока что только на востоке страны, в Донецкой и Луганской областях. По сравнению с предыдущим днем сильнее всего похолодает в центральной части Украины (2-4 градуса тепла днем) и на юге (4-6 градусов тепла). Ночью холодней всего в восточных областях – до 5 градусов мороза.

В среду, 14 ноября осадки ожидаются практически по всей западной (кроме Закарпатской области), северной и центральной Украине. Если на западе это будет просто дождь, то на севере и в центре – с мокрым снегом. Температура воздуха останется в пределах тех же показателей, что и накануне.

Народный прогноз погоды

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой, пишет сайт "Синоптик".

11 ноября – в этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Если 11 ноября дождь, то следом за дождем и зима придет.

12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро наступит зима.

14 ноября почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов. Если в этот день дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря.