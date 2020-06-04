Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет

В Киеве в ближайшие дни потеплеет, однако дожди не отступят. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 4 июня, днем температура воздуха будет +17...+19 градусов, ночью +7...+9 градусов. Днем ожидаются грозы. Такая же погода будет по всему региону.

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В пятницу, 5 июня, синоптики прогнозируют днем грозы, до +21...+23 градуса, ночью ожидается +10...+12 градусов. Такая же погода будет по всей области.

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В субботу, 6 июня, днем обещают грозы, температура воздуха поднимется до +24...+26 градуса, ночью ожидается до +14...+16 градусов. В области будет такая же погода.

В воскресенье, 7 июня, днем в Киеве будет до +24...+26 градусов, грозы, ночью прогнозируют до +14...+16 градусов. Тепло и дождливо также будут и в регионе.

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В понедельник, 8 июня, дождей не прогнозируют, днем будет до +24...+26 градусов, ночью обещают до +14...+16 градусов. В области также будет тепло и без дождей.

Напомним, что в столице завершилась календарная весна, однако метеорологическое лето пока что не наступило.

Отметим, минувший месяц в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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