Синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет до +30 градусов

Теплую погоду без дождей прогнозируют уже в ближайшие дни

В Киеве на выходных температура воздуха поднимется до +28 градусов, а на следующей неделе потеплеет уже до +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 6 июня, ночью будет без осадков, до +14...+16 градусов, днем обещают грозы, до +26...+28 градусов. В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде днем будет до +25...+27 градусов, тоже с дождями.

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В воскресенье, 7 июня, в Киеве синоптики прогнозируют дождей не обещают, ночью будет +13...+15 градусов, днем будет до +26...+28 градусов. Такая же погода будет по всей области.

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В понедельник, 8 июня, в столице ткаже будет без осадков, ночью прогнозируют до +14...+16 градусов, днем – до +26...+28 градусов. Такая же погода будет во всем регионе.

Во вторник, 9 июня, в Киеве обещают до +28...+30 градусов днем, ночью температура воздуха будет на уровне +15...+17 градусов. Осадков не будет. Такая же сухая и теплая погода будет и в области.

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В среду, 10 июня, столицу и область снова накроют грозы. Днем будет до +28...+30 градусов, ночью – до +15...+17 градусов.

Напомним, что в столице завершилась календарная весна, однако метеорологическое лето пока что не наступило.

Отметим, минувший месяц в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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