Фото: Вадим Кириленко/Facebook

Несмотря на то, что в последние месяцы погода в Украине и Киеве бьет все температурные рекорды , синоптики и метеорологи не теряют надежды, что в столице Украины все-таки выпадет январский снег.

Сайт gismeteo.ua опубликовал прогноз погоды в Киеве на ближайший месяц, из которого следует, что в четверг, 23 января, в столице будет около 0 градусов, при этом будет пасмурно и небольшой снег.

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Сайт "Синоптик" пишет, что 22 января на протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. К вечеру мелкий дождь со снегом, который начнется после полудня, может пойти сильнее.

В тренде Синоптики рассказали, когда в Киеве пойдет снег

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: "Растет день в январе – растет и холод", что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев – быть вскоре снегу и холоду.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Крещение, 19 января. Голодная кутья и Крещение, по словам Натальи Диденко, ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличатся осадки и ветра.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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