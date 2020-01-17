Погода на Крещение будет словно весной: синоптик удивила прогнозом

Голодная кутья и Крещение ожидаются в Украине с сухой и солнечной погодой

/ Фото: 20 хвилин

В ближайшие дни, 18-19 января, в Украине ожидается теплая погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Солнце светит, трава – зеленая, птички поют, народ начинает присматриваться к семенам цветов в магазинах, черные очки, весенние светлые кроссовки и демисезонные легкие пальто вместо неуклюжих толстых пуховиков и признаки роскоши и гламура, песцовых жилетов с кожаными лосинами, дают практически весеннюю картину нашим улицам. И такая картинка вполне будет кстати на праздничные выходные, на 18-19 января", - написала она.

Голодная кутья и Крещение, по словам Диденко, ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой.

"Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4...-9 градусов, завтра днем 0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла… В столице будет сухо! Ночью 0-3 мороза, днем 18-го января +1... +3 градуса, 19-го января около нуля", – написала она.

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Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличатся осадки и ветра, прогнозирует Диденко.

Как известно, 19 января, традиционно будет отмечаться один из величайших религиозных праздников – Крещение Господне.

Напомним, согласно данным синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo, в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы.

Отметим, 2019 год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016-му. При этом в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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