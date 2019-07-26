Синоптики снова прогнозируют в Киеве дожди с грозами

Укргидрометцентр уже несколько дней подряд предупреждает о непогоде

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в пятницу, 26 июля, ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +15...+17 градусов.

Осадки при этом обещают по всей области. В Чернобыле будет днем +24...+26 градусов, ночью +13...+15 градусов, в Тетереве прогнозируют +23...+25 градусов днем и +12...+14 градусов ночью. В Вышгороде днем будет +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов, в Борисполе будет днем +24...+26 градусов, ночью +15...+17 градусов, в Барышевке днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью до +14...+16 градусов. В Яготине ожидается +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью.

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В Фастове будет +23...+25 градусов днем и +13...+15 градусов ночью. В Белой Церкви синоптики обещают до +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью. Такую же температуру прогнозируют и в Мироновке.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий.

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