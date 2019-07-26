Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Синоптики снова прогнозируют в Киеве дожди с грозами

26 июля, 08:49

Укргидрометцентр уже несколько дней подряд предупреждает о непогоде

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в пятницу, 26 июля, ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +15...+17 градусов.

Осадки при этом обещают по всей области. В Чернобыле будет днем +24...+26 градусов, ночью +13...+15 градусов, в Тетереве прогнозируют +23...+25 градусов днем и +12...+14 градусов ночью. В Вышгороде днем будет +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов, в Борисполе будет днем +24...+26 градусов, ночью +15...+17 градусов, в Барышевке днем температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью до +14...+16 градусов. В Яготине ожидается +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью.

Скриншот
Скриншот

В Фастове будет +23...+25 градусов днем и +13...+15 градусов ночью. В Белой Церкви синоптики обещают до +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью. Такую же температуру прогнозируют и в Мироновке.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, непогода, прогноз погоды

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики снова прогнозируют в Киеве дожди с грозами". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураган оставил без воды курортную Кирилловку

Вчера, 10:52

Тысячи туристов ждут, когда коммунальщики возобновят работу водонапорной станции

Крупное наводнение в Индии: более 100 погибших, миллионы пострадали

24 июля, 12:45

Юго-Восточную Азию продолжают заливать муссоны

На Шри-Ланку обрушилась стихия – есть погибшие

24 июля, 11:54

В нескольких районах сохраняется риск схода оползней

Украину снова накроют дожди, но будет жарко: синоптики предупредили о непогоде

22 июля, 08:20

Жаркую погоду сегодня остудят дожди, но мокро будет не во всех областях

Шведские ученые занялись расшифровкой языка кошек

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Ученые назвали новую опасность смартфонов

​Слишком много спать вредно для здоровья

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Что будет, если съедать каждый день по 2 банана?

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые рассказали, как люди выбирают вторую половинку

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь