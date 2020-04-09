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Ситуация с коронавирусом в Киеве 9 апреля: трансляция брифинга Кличко

9 апреля, 12:00

Наталья Руда

Мэр проводит ежедневный брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 9 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением в городе короновирусной инфекции COVID-19.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения на утро 9 апреля, в Украине официально подтверждено 1892 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 45 человек выздоровели и еще для 57 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 224 новых случая заражения.

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Также стало известно, что в столичные больницы, в которых лечатся инфицированные коронавирусом, завезли противомалярийный препарат "Плаквенил". Это лекарство медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

Отметим, что столица живет в карантине с 17 марта, хотя школы и университеты ушли на дистанционное обучение с 12 марта. Вместе с тем, ограничительные меры уже несколько раз ужесточали, это затронуло в основном сферу общественного транспорта и торговли. Кроме того, с 6 апреля в столице людям нельзя посещать без маски все общественные места.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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