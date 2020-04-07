В больницы Киева завезли противомалярийный препарат для борьбы с коронавирусом

В столичные больницы завезли противомалярийный препарат "Плаквенил" для борьбы с коронавирусом, а в сеть коммунальных аптек сегодня поступит в продажу новая партия масок. Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город получил еще одну партию масок, которую заказал и купил. И сегодня 200 000 масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сказал городской глава.

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По словам Кличко, "Плаквенил" получили больницы, где лежат инфицированные коронавирусом. Это противомалярийное лекарство медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

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Напомним, что по состоянию на 7 апреля в столице зафиксировано уже 279 случаев заражения COVID-19, из которых 12 – за минувшие сутки. От коронавируса в Киеве погибли уже пять человек. В Киевской области пока что зафиксировано 97 случаев инфицирования, умерли пять человек.

Отметим, что с 6 апреля в Киеве снова ужесточили карантин. Теперь людям нельзя посещать без маски все общественные места.

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